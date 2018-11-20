القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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08:03 م

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07:42 م

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07:48 م

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07:19 م

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02:29 م

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11:17 م

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10:39 م

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10:34 م

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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:38 ص

قالوا عن الزواج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء النجار
dostor.org/2403181

• اختر شريكة حياتك بعناية. هذا الاختيار المنفرد يجلب وحده تسعين بالمائة من سعادتك أو شقائك.
• إن العشب ليس أكثر اخضرارًا على الجانب الآخر من السور، إنه يكون الأكثر اخضرارًا عند رعايته والعناية به. فإذا لم يكن عشبك أخضر، فما الذي تفعله ــ أو لا تفعله ــ ليكون على هذه الحال؟
• تبدأ الزيجات السعيدة عندما نتزوج من نحب، وتزدهر عندما نحب من تزوجنا (توم مولين)
• الزواج الناجح يعتمد على شيئين (1) عثورك على الشخص المناسب و(2) كونك الشخص المناسب.
• لكي تحافظ على توهج اللهب، هناك قاعدة بسيطة: اجعل قطع الخشب معًا ، قريبة بما يكفي لتظل دافئة وبعيدة بما يكفي لتنفس الهواء. ونفس القاعدة تنطبق على الزواج الجيد ( مارني ريد كرويل)
• ليس الحب هو تحديق الزوجين في بعضهما وإنما الحب هو النظر نحو الخارج معا في نفس الاتجاه ( انتوني دي سانت اكسبري )
• تزوج بإنسان تحب التحدث معه، فعندما يتقدم بكما السن ، ستكون مهاراته الحوارية أكثر أهمية من أي مهارات أخرى.
• تذكر أن الزواج الذي يدوم هو الذي يقوم على الالتزام، وليس التوافق.
• لا تنس أبدًا أن الزواج يشبه الصندوق الفارغ، سيظل هذا الصندوق فارغًا حتى تضع فيه أكثر مما تأخذ منه.
• اجعل حبك أقوى من كرهك وغضبك، تعلم حكمة التنازل قليلأ ، لأن الانحناء أفضل من الانكسار، اعتقد الأفضل في شريكك وليس الأسوأ ، تذكر أن الصداقة الحقيقية هي أساس علاقة دائمة ، إن الإنسان الذي تختار الارتباط به للأبد يستحق منك ما تمنحه لأصدقائك من لطف ورقة واحترام وكرم ( جان ويلز)
• عند الاختلاف مع زوجتك ، تعامل مع الموقف الحالي فقط . لا تنبش في الماضي فلن يؤذيك التعرض للظلم إلا إذا أبيت أن تنساه ( الفيلسوف كونفشيوس)
• لا تستخدم كلماتك دون اهتمام، فمجرد أن تخرج الكلمة لا يمكنك استعادتها وكذلك فإنه من السهل أن تمنع نفسك عن التفوة بكلمات غاضبة عن معالجة القلب الذي ستجرحه تلك الكلمات.
• حتى عندما تغضبان ، عاملا أحدكما الآخر باحترام.
• تذكر أن جميع الزيجات السعيدة تشترك في هذه الأمور: الاحترام ، اللطف ، التضحية ، الصفح.
• قبل ان تبحث عن نصفك الآخر تأكد من أن نصفك الأول مكتمل ومستعد للنصف الثاني.
• بكل الأحوال تزوج لو حصلت على زوجة جيدة ستكون سعيداً ولو حصلت على زوجة سيئة ستصبح فيلسوفاً.
• إذا نجح زواج أبنتك، فقد كسبت ابناً، وإذا فشل فقد خسرت بنتاً.
• عالم الآثار هو الزوج الأفضل للمرأة، فكلما كبرت زاد اهتمامه بها.
• الزواج قلعة محاصرة، من كان خارجها يود الدخول إليها، ومن كان داخلها يود الخروج منها.

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