"المركزى" يربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه
قام البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، بربط ودائع بمعدل ثابت لأجل 8 أيام، بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 17.25%.
ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لتقليل معدلات السيولة، للسيطرة على معدلات التضخم.
قام البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، بربط ودائع بمعدل ثابت لأجل 8 أيام، بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 17.25%.
ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لتقليل معدلات السيولة، للسيطرة على معدلات التضخم.
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