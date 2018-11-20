"المركزى" يربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

ثلاثون منشدًا ومنشدة من أعمار متفاوتة يجتمعون في حب رسول الله، لديهم من الفن ما يجعل كل رقعة من الأرض ممتلئة بالسلام النفسي والروحانيات، لغتهم التواشيح والابتهالات التي تدفعك للتجرد من الأمور ...