إصابة 33 سودانيًا فى حادث بالأقصر

أصيب، منذ قليل، 33 مواطنًا سودانيًا أثناء مرورهم بالطريق الصحراوي بالقرب من الوادي الجديد، خلال رحلتهم من دولة السودان، متوجهين للقاهرة، إثر تعرضهم لحادث مروري خلال استقلالهم أحد أتوبيسات النقل بين مدينتي إسنا وأرمنت جنوب الأقصر.



وكشف مصدر مطلع لـ" الدستور" أن عدد المصابين يبلغ 33 مصابًا، من بينهم 31 مصابًا حالتهم مستقرة وتم حجزهم بمستشفي أرمنت المركزي، وحالتان مصابتان بكسور تم تحويلهما لمستشفي الأقصر الدولي.



وأضاف أنه تم تشكيل فريق من أطباء مستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت المركزي، للتعامل مع الحالات المصابة وإخضاعها للرعاية الطبية المناسبة لحالتهم.