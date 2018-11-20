توافق عام من الاتحاد الأوروبى ضد إيران

سلطت صحيفة العرب اللندنية اليوم الثلاثاء الضوء، على موافقة الاتحاد الأوروبي على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين، مشيرة إلى أن هناك توافقا عاما بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل يعلى بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.



وقال دبلوماسيان حسب صحيفة "العرب" اللندنية، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين، بسبب مؤامرات اغتيال قادتها الاستخبارات الإيرانية في الدنمارك وفرنسا وهولندا.



وأشارت الصحيفة إلى توجه الاتحاد الأوروبي نحو ضرورة إتباع خطوات متشددة حيال أنشطة إيران التخريبية في المنطقة، وفصل ذلك عن محاولات إنقاذ الاتفاق النووي.



ومن جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أن تطور الموقف الأوروبي تجاه إرهاب إيران وضلوعها في اغتيالات دولية، إلى جانب صواريخها الباليستية وسياستها المزعزعة للمنطقة، يقرّب الأوروبيين من وجهة النظر الأمريكية في شأن التعامل مع الحالة الإيرانية، بعد أن كان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي يبدو معزولًا عن موقف الشركاء في "مجموعة 5+1".