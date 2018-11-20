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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:26 ص

القوى العاملة: تدريب 137 شابًا وفتاة بأسيوط

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان، ت
دعاء جابر
dostor.org/2403170

تدرب مديرية القوى العاملة بأسيوط حاليا، 137 شابا وشابة على بعض المهن الحاكمة بسوق العمل الداخلي، حيث يتم تدريب 38 شابة على مهنة الخياطة، و14 شابا على التبريد والتكييف، ومثلهم على الدش والمحمول، و11 على صيانة الأجهزة المنزلية، فضلا علي 60 عاملا من مضاري مشروع قناطر أسيوط.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الدكتور أحمد عبدالرسول وكيل الوزارة مدير المديرية، أشار فيه إلى أن التدريب يتم 5 أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا بشكل منتظم، ومن بين المتدربين خريجي كليات الهندسة والطب البيطري والحقوق والآداب، وستنتهي الدورات في أول سبتمبر 2019.

وأكد أن المديرية تقوم بتوفير كل الدعم للمتدربين في حدود الخطة المتاحة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حيث يتم توفير وسيلة مواصلات ومدربين علي أعلي مستوى، فضلا عن تقديم دعم نقدي يومي وزي للمتدرب.

وكشف عبد الرسول أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية لتدريب 60 عاملا من المضارين من مشروع قناطر أسيوط، وذلك بتدريبهم علي ورش النجارة والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية.

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