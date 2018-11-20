القوى العاملة: صرف 86 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين "أ.ح"، و"ع.ع"،و"ن.أ"، مع إحدى شركات المطاعم بالمملكة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر، وبلغت إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 86 ألف جنيه مصرى تقريبا.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ أربع أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وأضاف، أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع الكفيل والتفاوض مع مسئولة إدارة العاملين المهندسة "ع.غ"، وأوضحت أن العاملين لم يعملوا سوي شهر ونصف الشهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به.



وشدد المستشار العمالي لمسئولة الشركة، على أن العاملين يستحقون راتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقا للمادة(٦٢) من نظام العمل السعودي والتي تنص علي استحقاق العامل الأجر المتفق علية منذ تواجده بمكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أية أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.



وتم توجيه العمال برفع دعوى بالهيئة العمالة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة، وبعد عدة جلسات بالهيئة بحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلي ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم البالغ إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 86 ألف جنيه مصري تقريبا.

