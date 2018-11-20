تعرف على الشخصيات المحظور إهانتها في قانون تجريم الإساءة لرموز الدولة

قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيعيد التقدم بمشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة استعجال مناقشة للقانون للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحويله للجان النوعية لبدء مناقشته.



وأكد حمروش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون حدد الرموز التي سيتم حظر الحديث عنها بشكل غير لائق أو لا يتناسب مع قدمته للمجتمع المصري، وهي الشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزء من تاريخ الدولة وتعد وثائق رسمية للدولة.

