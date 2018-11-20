القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
10:34 م

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منوعات
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:32 ص

العثور على لوحة لإلهة الشغف فى مدينة الرماد

العثور على لوحة لإلهة
وكالات
dostor.org/2403124

اكتشف علماء الآثار في إيطاليا لوحة جصية تصور الهة للشغف وبجعة في غرفة نوم أثرية في بومبي.

وقال ماسيمو أوسانا، مدير متنزه بومبي الأثري، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن صورة الالهة ليدا وهي تحتضن بجعة تمثل الإله الروماني جوبيتر، فكرة شائعة ومنتشرة في زخارف منازل بومبي.

لكنه أشاد بهذه اللوحة الجصية وقال إنها استثنائية، إذ يبدو أن الالهة تنظر إلى أي شخص ينظر إلى اللوحة.

وقال أوسانا "ليدا تراقب المتفرج بشغف واضح للغاية".

اللوحة الجصية تم اكتشافها الجمعة الماضية في إطار عمل لتعزيز أسس المدينة بعد أن تسببت الأمطار وعوامل التعرية على مدار الأعوام الماضية في حدوث بعض الانهيارات.

وبومبي مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي عشرون ألف نسمة، واليوم لم يبق من المدينة إلا آثارها القديمة. تقع المدينة على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 1،200 مترًا عن سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.

ثار البركان ثورانًا هائلًا مدمرًا عام 79 م ودمر مدينتي بومبي وهركولانيوم. طمر البركان المدينة بالرماد لمدة 1،600 سنة حتى تم اكتشافها في القرن الثامن عشر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أقل من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أقل من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 3 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

تعيين الدكتور عادل زين الدين عميدا لهندسة الطاقة بجامعة أسوان

إخماد حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء تبوك وتسديد ديونهم

"إهداء إلى وزير التعليم".. طلاب رابعة ابتدائي لا يعرفون الله

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الجبير: تقييم السى.آي.إيه بشأن قتل خاشقجى لا أساس له من الصحة

سقوط مصعد من الطابق الـ 95 في أمريكا ونجاة الركاب

"نظرية المؤامرة".. لماذا سيطر الخوف والقلق على شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي؟

كشكول

أمين عام مساعد البرلمان العربي يؤكد علي «ضرورة الإلتزام بالمهنية الإعلامية»

ألسن عين شمس تاقش 3 روايات إيطالية

ألسن عين شمس تناقش ثلاث روايات إيطالية

مركز الشرق الأوسط يحصل على المركز الأول بعين شمس

ندوة عن جهود الأزهر فى مكافحة التطرف بـ"الإقتصاد المنزلى"

الأمصار

الملك سلمان يرقص مع شباب مدينة تبوك "فيديو"

مقتل ضابط وإصابة آخرين في هجوم مسلح بديالي العراقية

مفاجأة خاصة من أهالي تبوك السعودية إلى الملك سلمان

الرئيس اليمني يوجه الجيش باستكمال تحرير محافظتي الضالع ولحج

بعد مخاوف.. الاتحاد الأوروبي يؤيد مشروع اتفاق بريكست

مرايا الابداع

سيناريو مش كامل لشخص عجوز

اشتياق

ads
منوعات

المغاربة والاحتفال بالمولد النبوى.. طقوس خاصة وعادات متوارثة

العثور على لوحة لإلهة الشغف فى مدينة الرماد

بريطانيا تبني ناطحة سحاب زجاجية على شكل زهرة التوليب

الصحة

علماء يخترعون جهازا لقياس نسبة السكر في الدم عبر إشارات ضوئية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎