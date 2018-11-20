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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:29 ص

لماذا تراجع "نفتالى بينت" عن تقديم استقالته من حكومة نتنياهو؟

لماذا تراجع نفتالى
وكالات
dostor.org/2403122

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارس ضغوطا كبيرة على وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، لمنعه من الاستقالة، من خلال شخصيات إسرائيلية مؤثرة.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن نتنياهو أرسل رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، إلى عدد من الحاخامات للطلب منهم ممارسة الضغط على رئيس حزب البيت اليهودي لإقناعه بأن لا يستقيل من حكومته، وأن يتراجع عن قراره، ولإطلاعهم على المستجدات الأمنية.

وتابعت القناة، أن حاخامات وازنة من اليهود، ومسؤولين كبار من التيار الصهيوني الديني، عبروا عن سخطهم الشديد، جرّاء إعلان بينت عن عزمه الاستقالة من حكومة نتنياهو، وضغطوا عليه للتراجع عن قراره لمصلحة إسرائيل العامة.

ووفقًا للقناة، فإن الحاخامات اليهود هددوا بالرد القاسي في حال استقال بينت من الحكومة، يشمل هذا الرد الإعلان عن تشكيل حزب جديد للصهيونية الدينية، مؤكدين أن قرار بينت بالاستقالة لا ينسجم مع الرؤى الإسرائيلية في المرحلة الأمنية الحالية.

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