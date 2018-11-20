الفلسطينيون يستعدون لمواجهة قرار نتنياهو فى الخان الأحمر

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عسَاف، إن الفلسطينيين سيقومون بالتصدي لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر وهدمها.



وأضاف عساف في مؤتمر صحفي، أن أهالي الخان يرفضون سياسة التهجير القسري والعرقي وسيدافعون عن وجودهم في المناطق المصنفة "ج" باعتبارها جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين سيواجهون الجرافات في الخان الأحمر كما واجهوها عدة مرات.



وتابع عسّاف: أن الاعتصام بالخان دخل شهره السادس، مؤكدا أن ملف الخان الأحمر يستحق أن يكون محركا حقيقيا لفتح ملف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد تعهد بإخلاء قرية الخان الأحمر تمهيدا لهدمها، عقب توليه منصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الوزراء، بعد استقالة ليبرمان.