شرطة حائل تكشف تفاصيل بث مباشر أدى للقبض على 3 شبان برفقة فتاة قاصر

أكدت شرطة منطقة حائل السعودية، فجر الثلاثاء، صحة الفيديو المتداول الذي أثار الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، بعد أن ظهرت فيه فتاة مخمورة في مقتبل العمر برفقة شبان، وقالت إنها نجحت في إيقافهم.



وقالت الشرطة في بيان لها إنها ألقت القبض مساء يوم الأحد الماضي، على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو، تم نشرها أثناء تعاطيهم مواد محظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في تجاوز واضح للأنظمة.



وأضاف البيان الرسمي أن الشرطة أوقفت الشبان الثلاثة، وسلمت الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وأحالت القضية إلى النيابة العامة.



وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا فور نشر مقاطع فيديو توثق تفاصيلها، وسط تعاطف واسع مع الفتاة كونها صغيرة في السن، ومطالب بمحاسبة الشبان بعد اتهامهم باستدراج واستغلال الفتاة.



وكان مقطع فيديو للحادثة ذاتها، قد كشف أن رجال الأمن أوقفوا السيارة التي تم منها البث المباشر للفتاة والشبان الثلاثة، وسط مزاعم لأحدهم بأنه رجل أمن في محاولة لاستجداء القوة الأمنية التي ألقت القبض عليه.