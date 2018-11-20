حلا شيحا: اندمجت فى دورى بـ"اللمبى" وضربت محمد سعد بالدماغ

قالت الفنانة حلا شيحا إنها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققه فيلم "اللمبي"، مؤكدة أنها كانت رافضة العمل في البداية، ولكن الفنان محمد سعد قام بإقناعها حتى وافقت، مشيرة إلى أنها بمجرد بدء التصوير أحبت شخصية "نوسة" كثيرًا.



وأشارت "حلا" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، إلى أنها اندمجت خلال التصوير وجذبت سعد وضربته بالدماغ، مشددة على أنها أحبت الدور الذي ترك علامة مهمة لها في تاريخها السينمائي، وقالت إن "إفيه خلاص خلاص" لم يكن ضمن السيناريو، وحين قالته أصر محمد سعد أن تستمر في ترديده، حتى لقبت به.







