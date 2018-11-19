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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:51 م

تعرف على المسرحية الوحيدة التي شاركت فيها شاهيناز طه

الفنانة شاهيناز طه
الفنانة شاهيناز طه
حسن أمين
dostor.org/2403056

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة شاهيناز طه بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما.

دخلت شاهياز طه عالم التمثيل عام 1964 عن طريق الفيلم السينمائي "المارد" برفقة الفنان فريد شوقي والفنانة شويكار وقدمت بعده العديد من الأدوار التي دائما ما كانت تظهر بها في دور الفتاة الأرستقراطية.

وبعد هذا الفيلم بستة سنوات وقفت لأول مرة على خشبة المسرح وشاركة في العرض المسرحي "مطار الحب عام 1970 والتي شارك فيها كل من الفنان يوسف شعبان، عبدالمنعم مدبولي، وميرفت أمين، وجسدت فيها دور مضيفة طيران أمريكية وحملت الشخصية نفس أسمها الحقيقي.

ولم تقدم بعد ذلك أي أعمال مسرحية طيلة مشوارها الفني الذي اقتصر على سنوات قليلة، حيث إنها لم تستمر في العمل الفني لفترة طويلة، ولم تتمع "شاهيناز" برصيد فني كبير فهي شاركت فقط فيما يقرب من 19 فيلما فقط، بالإضافة إلى مسرحية وحيدة وثلاثة مسلسلات فقط، هما "لا تطفئ الشمس" و"الأبواب المغلقة" و"بيار الملح".

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