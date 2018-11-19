دمياط تحتفل بالمولد النبوي: غاب المحافظ وحضر السكرتير

حضراللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة دمياط، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، واللواء محمد ناجى أباظة، نائب مدير الأمن بدمياط، احتفالية المولد النبوي في مسجد البحر بدمياط، بحضور عدد من وكلاء الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقيادات التنفيذية.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومجموعة من الابتهالات الدينية، ثم أعقبها خطبة لممثل مديرية الأوقاف والتى تضمنت الحديث عن يوم مولد سيدنا محمد (ص) ورسالته التى بعث بها هاديا للعالمين، وداعيًا للمحبة والسلام وضرورة التحلى بأخلاق وصفات الرسول الكريم.