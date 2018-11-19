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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:21 م

مؤتمر صحفي لقيادات وفدية لكشف تجاوزات انتخابات "عليا الوفد"

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2403041

يعقد 26 قياديًا بحزب الوفد مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة من بعد غدٍ؛ للإعلان عن الإجراءات التنظيمية والقانونية التي سيتخذوها في إطار مطلبهم المشروع بوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب التي أجريت الجمعة الماضي، لما شابها من أخطاء مادية ولائحية، تؤكد بطلانها، علاوة عن كشف التجاوزات والمخالفات التي سلكتها قيادة الحزب خلال العملية الانتخابية.

وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحد المرشحين المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، إن مؤتمر الأربعاء سيشهد حضور عدد كبير من قيادات حزب الوفد المتظلمة من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، والذين مازالوا أعضاء فى الهيئة العليا الحالية التى يسرى عملها حتى منتصف مايو المقبل، وفقا للائحة الداخلية للحزب لافتًا إلى أن الانتخابات شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات التى سيكشف عنها خلال هذا المؤتمر.

أضاف قورة، فى بيان مساء اليوم، أن قيادات الحزب المتظلمة والمرشّحة فى انتخابات الهيئة العليا الماضية ستعلن بالمستندات والأدلة القاطعة، الأخطاء المادية واللائحية التى تخللت هذه الانتخابات، بداية من عدم مطابقة الدعوة الإجرائية للانتخابات للائحة الحزب، وصولا إلى البطلان الصريح فيما يخص الأرقام المعلنة للنتيجة، وعدم مطابقتها لعدد الأصوات الصحيحة، وسيتم إزاحة الستار عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعامل قيادة الحزب مع العملية الانتخابية برمتها.

وأشار إلى أن قيادات الوفد ستعلن كذلك الإجراءات القانونية التى ستتبعها، إذا ما تمسك رئيس الحزب بقراره ولم يشكل لجنه للبت فيما ورد فى التظلم، وكذا مكتب المحاماة الذي سيتولي الإجراءات القانونية الخاصة بالطعون خلال المؤتمر.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن المستشار بهاء أبو شقة مازال يرفض كافة الطرق والأساليب الودية فى التعامل مع حقهم القانونى والمشروع والسياسى فى التظلم من النتيجة لما ورد بها من تجاوزات، بل ويتخذ إجراءات مناهضة لهم تتسم بالبطلان، حيث دعا أعضاء الهيئة العليا الناتجة عن الانتخابات الماضية، للانعقاد غدًا الثلاثاء، لبدء نشاطها وهو ما يعد باطلا، لسريان عمل الهيئة العليا الحالية، حتى منتصف مايو 2019، وهو التاريخ اللائحى المقرر لانتهاء عملها.

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