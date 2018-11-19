"إهداء إلى وزير التعليم".. طلاب رابعة ابتدائي لا يعرفون الله

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على واقعة رسوب 91% من التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي في اختبار الدين بمدرسة حكومية، والذين جاءت إجاباتهم صادمة على بعض الأسئلة في الاختبار، تنم عن عدم معرفة كاملة بالدين.

وأشار الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن 39 طالبا خضعوا لاختبار الدين، ولم يجتازه سوى 3 طلاب فقط، مشيرا إلى أن أحد الأسئلة التي تضمنتها ورقة الامتحان هي المسلم يعتقد أن الله ويختار الطالب من بين الإجابات ( واحد لا شريك له- له زوجة - له أبناء)، وأجاب 15 تلميذا فقط على السؤال بشكل صحيح، فيما أجاب 7 تلاميذ من أصل 36 على السؤال ما بين (له زوجة وله أبناء)، والباقون لم يجيبوا على السؤال.

وواصل الباز، أن الإجابة على باقية الأسئلة تمت بشكل مخزي، وهذا دليل على أنه رغم كل الحديث في المجتمع عن الدين إلا النشأ لا يعرف أصول دينه.

وتابع الباز: "نتيجة هذه الامتحان نهديها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليتابع وضع هذه المدرسة، التي تخلو من مدرسي الدين بالأساس".