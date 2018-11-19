رواد الفضاء الروس يهبطون على سطح القمر بعد عام 2030

أعلن كبير مهندسي المحطات المأهولة بشركة صواريخ الفضاء الروسية "إينيرجيا" يفجيني ميركين، أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر بعد عام 2030 في مهمة تمتد لـ 14 يومًا.



وقال ميركين، خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الـ20 لإطلاق محطة الفضاء الدولية، اليوم الاثنين: "إن أول هبوط لرواد فضاء روس على سطح القمر سيكون بعد عام 2030 في مهمة لـ14 يوما"، مضيفا: "من المقرر هبوط ثلاثة رواد فضاء روس على سطح القمر".



يُذكر أن الصيغة الجديدة لبرنامج الفضاء الفيدرالي الروسي، الذي يبلغ حجم تمويله 1.4 تريليون روبل (ما يعادل حوالي 18.7 مليار دولار)، تشمل بندا لتخصيص المال للقيام برحلة مأهولة إلى القمر بعد عام 2035.



وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إيجور كوماروف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تمتلك إمكانيات مالية كافية لتنفيذ مشاريع فضاء رائدة لوحدها، مشيرا إلى أن موسكو ستتعاون مع دول أخرى لتنفيذ مشاريع رحلات فضائية مكلفة، موضحا أن بلاده لا تخشى المنافسة مع الصين فيما يتعلق بمشاريع استكشاف واستغلال القمر، وهي تخطط لتطوير التعاون مع الصين في هذا المجال.