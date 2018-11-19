الاحتلال الإسرائيلي يهدم كرفانًا ويعتقل مواطنة فلسطينية بالقدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسكنا متنقلا "كرفان" يعود للمواطن الفلسطيني علي مطير، في قرية قلنديا شمال القدس.



وقالت مصادر فلسطينية في القرية، إن الكرفان قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" للمواطن مطير، بعد أن هدم الاحتلال منزله يوم 20 يونيو الماضي بذريعة "البناء دون ترخيص".



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية.