تونس تبدأ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية لنقل الركاب

بدأت وزارة النقل التونسية، اليوم، التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية لنقل الركاب بتونس والذي يستمر لمدة 6 أشهر لتقييم مدى كفاءتها في العمل، وذلك في إطار الاتفاق بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومجمع بدر المختص بالمشروعات الكهربائية والطاقة المتجددة.



وقال المدير التنفيذي لمجمع بدر عبد اللطيف القلال - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الحافلة الكهربائية تم استيرادها من إحدى الشركات الصينية الرائدة عالميا في مجال صناعة الحافلات والسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنها مطابقة للمعايير الأوروبية في مجال الطاقة النظيفة.



وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للحافلة تصل إلى 90 راكبا وتضم 28 مقعدا، وبإمكانها أن تقطع مسافة 250 كيلومترا بعد شحنها كهربائيا بالكامل، وتتراوح قيمة الحافلة الواحدة ما بين 180 و400 ألف دولار.



ودعا القلال إلى تشجيع مؤسسات الدولة على الاتجاه نحو اقتناء السيارات الكهربائية عن طريق خفض الرسوم الجمركية، باعتبارها توجها عالميا لاستخدام الحافلات الصديقة للبيئة.