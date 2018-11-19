السودان وغينيا الاستوائية يوقعان اتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقع السودان وغينيا الاستوائية مساء اليوم، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وذلك بحضور الرئيسين عمر البشير وتيودور أوبيانج نجوما، في ختام المباحثات المشتركة التي جرت بين الجانبين.



وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية إطارية في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني، واتفاقية بشأن القواعد الإجرائية لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة، ومذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالبلدين، واتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من البلدين من تأشيرة الدخول.



وتأتي الاتفاقيات تتويجا للمباحثات المشتركة بين الرئيسين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين السودان وغينيا الاستوائية.