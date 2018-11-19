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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:17 م

عائشة بن أحمد ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
شيماء دهب
dostor.org/2403031

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان Middle East Fashion festival، المقرر إقامته فى الـ 23 من شهر نوفمبر الجارى، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول التونسية عائشة بن أحمد ضيفة شرف للمهرجان.

وأشار إلى أنَّها استطاعت فى فترة وجيزة أن تلفت الانظار من خلال العديد من الأعمال الدرامية آخرها دورها فى مسلسل نسر الصعيد، أما على صعيد الأزياء والموضة فقد تألقت بأكثر من إطلالة رائعة فى العديد من المهرجانات الفنية حيث تميزت إطلالتها بالرقة والجاذبية واستطاعت أن تنفرد بذوق خاص يميزها على الساحة الفنية.

وتجسد عائشة بن أحمد في مسلسل "أبواب الشك" المقرر عرضه ديسمبر المقبل، دور مصممة أزياء، تتسم بالغموض وهو مختلف ويحمل في طياته العديد من المفاجات التي سيعرفها الجمهور خلال الأحداث.

وأكد وليد خليل رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية، إنه كان مسؤول عن العديد من النجوم العالميين في مصر مثل تشاليز ثيرون، وكيرت راسل، وجولدي هون، وسوزان سيرندون، وجوليا أورموند، واليشيا سيلفر ستون، والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم، وأن مجال عمله أتاح له فرصة التعامل مع نجوم عالمين وأهم وأرقى الشخصيات في مجالات الفن والسياسة.

ومن المقرر أن يضم المهرجان عدة دول منها مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، حيث يمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.

عائشة بن أحمد ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion
عائشة بن أحمد ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion
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