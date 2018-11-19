الأطفال يحتلفون بالمولد في الحسين: "حلاوة زمان.. عروسة حصان"

لم يقتصر المشهد على المريدين وأتباع الطرق الصوفية، فقط، خلال الاحتفال بالمولد النبوي بمحيط مسجد الإمام الحسين، بل شاركهم الاحتفال العديد من فئات الشعب والأجانب وكان الطابع الأسري هو المسيطر على المكان.



وافترشت العائلات أرصفة محيط مسجد الحسين واحتفلوا بالمناسبة الدينية من خلال تناول حلوى المولد، وشارك الأطفال الاحتفال بالألعاب والبالونات التي كان يجوب بها الباعة الجائلين بـ«الطبول، والعرائس، وغيرها من دمي الحيوانات، كما قام البعض برسم صور كارتونية بالألوان على وجوه الصّغار.