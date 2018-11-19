القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:14 م

أوراسكوم ترعى احتفال مرور 116 عامًا على تأسيس المتحف المصري

أوراسكوم ترعى احتفال
حسن كامل
dostor.org/2403026

ترعى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناءً على برتوكول التعاون المُبرم بينها وبين وزارة الآثار في الاحتفالية التي تقيمها الوزارة بمناسبة مرور 116 عامًا على تأسيس المتحف المصري والتي تقام اليوم الاثنين بمقر المتحف بالتحرير.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال حضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني ولفيف من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وقناصل الدول الأجنبية والمهتمون بالآثار المصرية والفرعونية، والتي يتم خلالها الإعلان عن عرض كنوز أثرية جديدة بالمتحف.

من جانبة، أكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أن قيام شركة أوراسكوم للاستثمار بهذه الرعاية ينبع من اهتمام وحرص الشركة بتطوير قطاع الآثار وإظهار ثراء مصر الحضاري العظيم وجذب اهتمام العالم لحضارة وآثار مصر، لتكون محط أنظار العالم كما تستحق".

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