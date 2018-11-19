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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:13 م

ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الغربية

ضبط 8 أطنان لحوم
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2403025

تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط المورّد الرئيسي لمطاعم الوجبات الجاهزه بمدينة زفتى، التابعة لمحافظة الغربية وبحوزته 8 أطنان لحوم ودهون فاسدة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين يفيد تمكن المقدم محمد نصحي وكيل مباحث التموين من ضبط (ا.ع.ا) ٤٠ سنة، حاصل على دبلوم زراعة، صاحب ثلاجة تبريد بناحية سكة طنطا بمدينة زفتى وبحوزته 8 أطنان لحوم ودهون فاسدة بالمخالفة بالقانون 281 لسنة 1994.

تم تحريز المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.‎

ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الغربية
ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الغربية
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