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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:41 م

مجانا الآن.. مشاهدة ماتش مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر | شاهد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم | بث مباشر ماتش مباراة ألمانيا وهولندا

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الدستور
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انسحب سامي خضيرة من تشكيلة الفريق بسبب إصابة في الكاحل ، لذلك يمكن للاعب الشاب كاي هافرتز أن يبدأ في وسط الملعب.

كل من تيلو كيهرر ، وجوناس هيكتور ، وماتياس جنتر ، كلها خيارات لدور دفاعي في التشكيلة بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا تشكيلة ألمانيا المحتملة (3-4-3): نوير ؛ سولي ، هاملز ، روديغر ؛ Kimmich، Kroos، Havertz، Schulz؛ Gnabry ، Sane ، مولر مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا

بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا اليوم الاثنين بتاريخ 19-11-2018 في دوري الأمم الأوروبية كان أمام لاعبي يواكيم لو عام واحد لينسونه في عام 2018 ، مع خروج مرحلة المجموعات في كأس العالم يليه الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في دوري الأمم، مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بينما هم بالفعل يدخلون إلى هذه المباراة الجماعية النهائية ضدّ الهولندي ، ما زال هناك الكثير من الركوب على المباراة البث المباشر لمباراة ألمانيا وهولندا.

يلا شوت مباراة ألمانيا وهولندا وتحتاج قوات رونالد كومان إلى تعادل فرنسا في صدارة الترتيب والانضمام إلى إنجلترا وسويسرا والبرتغال في البطولة الصيفية المقبلة ، لكن الألمان ما زالوا يمتلكون أيضاً ما يحتاجون إليه، يوتيوب مباراة ألمانيا وهولندا

رابط سريع كورة لايف مباراة ألمانيا وهولندا من بين الفرق الأربعة التي هبطت من دوري الأمم (أ) ، سيبقى الفريقان الأفضل أداءا في صدارة ترتيب التعادل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 - ويمكن لألمانيا أن تسجل بولندا أو كرواتيا في واحدة من تلك النقاط التي فازت بها، كورة HD مباراة ألمانيا وهولندا

بين سبورت مباراة ألمانيا وهولندا فيما يتعلق بأخبار الفريق ، قد يلتزم لو بتشكيل 3-4-3 بعد عودته إلى الفوز بالسباق باستخدامه في فوز ودي 3-0 على روسيا الأسبوع الماضي.

مباراة ألمانيا ضد هولندا: بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا
مباراة ألمانيا ضد هولندا: مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا

بدأ بعض اللاعبين الهامشيين هذه المباراة ، لكن من المتوقع أن يعود ماتس هاملز وتوني كروس إلى التشكيلة بعد الاستراحة.

كما يستطيع توماس مولر أن يكسب رأسه 100 ، خاصة إذا فشل ماركو ريوس في التعافي تمامًا من إصابة بسيطة في القدم.

وسجل كل من ليروي سانى وسيرج جنابري هدفين في مرمى روسيا.


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