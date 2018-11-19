مجانا الآن.. مشاهدة ماتش مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر | شاهد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم | بث مباشر ماتش مباراة ألمانيا وهولندا

انسحب سامي خضيرة من تشكيلة الفريق بسبب إصابة في الكاحل ، لذلك يمكن للاعب الشاب كاي هافرتز أن يبدأ في وسط الملعب.



كل من تيلو كيهرر ، وجوناس هيكتور ، وماتياس جنتر ، كلها خيارات لدور دفاعي في التشكيلة بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا تشكيلة ألمانيا المحتملة (3-4-3): نوير ؛ سولي ، هاملز ، روديغر ؛ Kimmich، Kroos، Havertz، Schulz؛ Gnabry ، Sane ، مولر مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا





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بين سبورت مباراة ألمانيا وهولندا فيما يتعلق بأخبار الفريق ، قد يلتزم لو بتشكيل 3-4-3 بعد عودته إلى الفوز بالسباق باستخدامه في فوز ودي 3-0 على روسيا الأسبوع الماضي.





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بدأ بعض اللاعبين الهامشيين هذه المباراة ، لكن من المتوقع أن يعود ماتس هاملز وتوني كروس إلى التشكيلة بعد الاستراحة.





كما يستطيع توماس مولر أن يكسب رأسه 100 ، خاصة إذا فشل ماركو ريوس في التعافي تمامًا من إصابة بسيطة في القدم.





وسجل كل من ليروي سانى وسيرج جنابري هدفين في مرمى روسيا.







