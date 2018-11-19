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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:33 م

متحف "ديل برادو" الإسباني يحتفل بمرور 200 عام على تأسيسه

متحف ديل برادو الإسباني
متحف "ديل برادو" الإسباني
وكالات
dostor.org/2402714

احتفل "متحف ديل برادو"،الذي يعد أشهر المعارض الفنية في إسبانيا اليوم، بمرور 200 عام على تأسيسه بإقامة معرض فني يضم أعمالا لبعض الفنانين الأشهر على مستوى العالم.

ويضم المعرض الخاص "متحف ديل برادو 1819 - 2019، مكان الذاكرة" 169 عملا فنيا أصليا لفنانين أمثال دييجو فيلاسكيز، فرانسيسكو دي جويا، إدواردو أرويو، وبابلو بيكاسو.

وقال خافيير بورتوس، منظم المعرض، خلال تقديمه لهذا الحدث الفني: "من الصعب زيارة هذا المعرض دون أن تشعر بمزيد من الشغف والإثارة".

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام في متحف ديل برادو حتى 10 مارس، ولكن الاحتفالات بمرور 200 عام على تأسيسة ستستمر في جميع أنحاء إسبانيا طوال عام 2019 بإقامة المعارض والمؤتمرات والمناسبات الخاصة في أكثر من 30 مدينة.

وحضر ملك إسبانيا فيليب السادس حفل الافتتاح في مدريد، وفي كلمته الافتتاحية وصف الملك المتحف بأنه "مثال ضخم للإبداع"، ليس فقط لإسبانيا، ولكن أيضًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بالعديد من الأعمال الفنية المهمة "التي قدمتها العبقرية البشرية على مدار التاريخ".

كما يقدم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي تم استعارتها من متحف اللوفر في باريس ومعرض تاتي مودرن في لندن وتم افتتاح متحف ديل برادو في 19 نوفمبر 1819 بالعاصمة الإسبانية.

ويضم المتحف بين جنباته أكثر من 600ر8 لوحة ورسومات ومطبوعات، إضافة إلى حوالي 700 عمل نحتي وفي العام الماضي، جذب المتحف 8ر2 مليون زائر من جميع أنحاء العالم.

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