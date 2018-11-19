"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي بمسجد أبو العباس

احتفلت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمسجد "أبو العباس المرسي" بمنطقة بحري بوسط البلد، ضمن حملة "رسول الإنسانية" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية الدكتورعبدالعزيز قنصوة، والشيخ عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة بالمديرية، واللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، وعدد من القيادات بالدعوة والأئمة والدعاة.



كما شارك عدد من الطرق الصوفية بمحافظة الإسكندرية، وسط أجواء من البهجة والروحانيات، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم والابتهالات الدينية.