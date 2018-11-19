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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:20 م

"الرياضة" ترعى الدورات التدريبية للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط

أشرف صبحي
أشرف صبحي
أ.ش.أ
dostor.org/2402683

تقوم وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدورات التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإعداد المدربين الدوليين في الرياضات المختلفة خلال موسم 2018-2019.
يأتي ذلك بالتعاون بين الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط والأولمبياد المصري، في إطار الإعداد للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الذي سوف يتم تنظيمه في أبو ظبي 2019.

وتبدأ الدورات التدريبية لإعداد المدربين الدوليين بالقاهرة، حيث تقام دورة الدراجات، والشراع، والترايثلون خلال الفترة من 18 حتى 23 نوفمبر الجاري، ويقام برنامج (كونكت) لإدارة الأولمبياد الخاص خلال الفترة من 9 وحتى 15 ديسمبر المقبل، ودورات الجمباز والتزلج المدولب والفروسية خلال الفترة من 16 حتى 21 من الشهر القادم، أما دورات كرة اليد وكرة الطائرة والجودو ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر.

وتهدف الدورات إلي تنمية المدربين على استخدام أحدث طرق التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، لرفع المستوى البدني والمهاري للاعبين المصرين المشاركين بالبطولات، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل المباشر بين المدربين على المحفل العربي والدولي وتبادل الخبرات التدريبية والتطبيقية بينهم.

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