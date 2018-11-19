"أُحد" السعودي يسعى للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة

يسعى نادي "أُحد السعودي"، للتعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، اليوم الإثنين، إن نادي أُحد يرغب في تدعيم خط هجومه، ويدرس التقدم بعرض رسمي لنادي سموحة، من أجل ضم حسام حسن في يناير القادم.



وأضافت الصحيفة، أن حسام حسن يبلغ من العمر 25 عاما، وقام بتسجيل سبعة أهداف لسموحة خلال الموسم الجاري.



ويتواجد فريق أحد في المركز قبل الأخير في جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط بعد خوض تسع مباريات في المسابقة.