صلاة الجنازة على الشاب المصري المتوفى بالكويت.. ويصل مصر فجرًا

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الشاب المصرى "إسماعيل السيد موسى رخا"، بأحد المساجد الكبرى بالكويت، والذي توفى صباح اليوم الإثنين، إثر حادث سير بدولة الكويت.



وقال أحد أقارب الشاب المتوفي لـ "الدستور"، إنه قد تم انتهاء صلاة الجنازة على جثمانه بحضور مندوب من السفارة المصرية بدولة الكويت، وعدد كبير من أبناء المدينة المتواجدين في الكويت.



وأوضح المصدر، أن مندوب السفارة المصرية فى الكويت سيذهب في تمام الساعة العاشرة مساءً إلى المستشفى التي يرقد بها جثمان الشاب المتوفي، لاستلامه من المشرحة، ومن ثم الذهاب به إلى المطار ليتم شحنه فى الطائرة المتجهة إلى القاهرة في تمام الساعة الرابعة فجرًا، لافتًا إ أن أهالى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ينتظرون عودة جثمانه، لأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمسقط رأسه ببيلا.