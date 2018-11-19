القاهرة : الإثنين 19 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
10:34 م

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

08:37 م

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف
09:13 م

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف
محافظات
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:19 م

صلاة الجنازة على الشاب المصري المتوفى بالكويت.. ويصل مصر فجرًا

صلاة الجنازة على
كتب _ مصطفى عنز
dostor.org/2402680

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الشاب المصرى "إسماعيل السيد موسى رخا"، بأحد المساجد الكبرى بالكويت، والذي توفى صباح اليوم الإثنين، إثر حادث سير بدولة الكويت.

وقال أحد أقارب الشاب المتوفي لـ "الدستور"، إنه قد تم انتهاء صلاة الجنازة على جثمانه بحضور مندوب من السفارة المصرية بدولة الكويت، وعدد كبير من أبناء المدينة المتواجدين في الكويت.

وأوضح المصدر، أن مندوب السفارة المصرية فى الكويت سيذهب في تمام الساعة العاشرة مساءً إلى المستشفى التي يرقد بها جثمان الشاب المتوفي، لاستلامه من المشرحة، ومن ثم الذهاب به إلى المطار ليتم شحنه فى الطائرة المتجهة إلى القاهرة في تمام الساعة الرابعة فجرًا، لافتًا إ أن أهالى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ينتظرون عودة جثمانه، لأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمسقط رأسه ببيلا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ شهر

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ أكثر من شهرين

ضبط الزوجة الثانية المتهمة فى قضية مذبحة بنها

منذ 3 شهر

الطائفة الإنجيلية بالشرقية: تزامن عيدي الأضحى والعذراء رسالة سماوية

منذ 3 شهر

"غرفة شركات السياحة": 11 ألف جنيه سعر بعض الغرف في فنادق البحر الأحمر

الآن

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمناقشة موقف تنفيذ منظومة "الكارت الموحد"

قطريليكس: وقفات احتجاجية في إيطاليا ضد زيارة "تميم"

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق شمال قطاع غزة

"أمن القليوبية" يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين

ads
الأكثر قراءة

حقيقة إدراج نائبة بالبرلمان الكويتي على قوائم ترقب الوصول

انقلاب أتوبيس مدرسي في أبو النمرس

"أمن القليوبية" يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين

أمريكا تفرض عقوبات على قائد "لواء الصمود" الليبي

ألبومات الصور

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

عزاء المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق

كمال شاروبيم يصاحب وزير الأوقاف أثناء افتتاح مسجدين بالدقهلية (صور)

ads
نجم الساعة

فأر والت ديزنى.. «الإندبندنت» فى الذكرى الـ90 لظهور ميكى ماوس: أضحك شعوب العالم ومنحهم الأمل

الأكثر قراءة

حقيقة إدراج نائبة بالبرلمان الكويتي على قوائم ترقب الوصول

انقلاب أتوبيس مدرسي في أبو النمرس

"أمن القليوبية" يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين

أمريكا تفرض عقوبات على قائد "لواء الصمود" الليبي

كشكول

تربية للطفولة المبكرة بالمنوفية تنظم زيارة للصندوق الاجتماعى

الأربعاء.. إنطلاق مؤتمر "افاق" بـ"طب" الأزهر بأسيوط

جامعة أسيوط تطلق أعمال مؤتمر السكر والصناعات التكاملية بمشاركة 55 خبير أجنبى من 14 دولة

الزمن المحدد لاختبار المواد لطلاب الصف الأول الثانوى

مجلس أمناء "الإسماعيلية" يجدد الثقة في قياداته ويدعم "قبيصي"في إجراءات سد العجز

الأمصار

مرحلة وسنتجاوزها.. البشير يوعد بتخطي كل أزمات بلاده الحالية

الأمم المتحدة تشكر مصر وتهاجم قطر بسبب فلسطين

محادثات فاشلة.. طالبان تعترف بالالتقاء بأمريكيين بشأن السلام بأفغانستان

ترامب يسب رؤساء أمريكا السابقين

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي

مرايا الابداع

سيناريو مش كامل لشخص عجوز

اشتياق

ads
منوعات

ثوران بركان "فويجو" في جواتيمالا وإجلاء آلاف الأشخاص

متحف "ديل برادو" الإسباني يحتفل بمرور 200 عام على تأسيسه

الوليد بن طلال يدعم خدمة ترفيهية جديدة قادمة بقوة إلى الشرق الأوسط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

علماء يخترعون جهازا لقياس نسبة السكر في الدم عبر إشارات ضوئية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎