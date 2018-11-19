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الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:06 م

وزير داخلية تونس: منفذة تفجير العاصمة بايعت داعش

الوزير هشام الفراتي
الوزير هشام الفراتي
وكالات
dostor.org/2402666

كشف وزير الداخلية التونسي اليوم، أن منفذة التفجير الإرهابي بشارع الحبيب بورقيبة في أكتوبر الماضي، كانت بايعت تنظيم "داعش" المتطرف وهي على علاقة بعناصر إرهابية قيادية.

وقال الوزير هشام الفراتي،في جلسة استماع في البرلمان، إن التحقيقات الأولية تفيد بارتباط منفذة التفجير بأحد التنظيمات الإرهابية "اثر انخراطها في قنوات تواصل سرية مع عناصر إرهابية قيادية بالداخل والخارج ومبايعتها لتنظيم داعش المتطرف".

ونفذت انتحارية من مدينة المهدية على الساحل التونسي، تفجيرا ارهابيا يوم 29أكتوبر الماضي باستخدام عبوة ناسفة في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس، أدت إلى إصابة نحو 20 عنصرا أمنيا وستة
مدنيين، بحسب الوزير.

وأفاد الفراتي بأنه لم يتم حتى اليوم التأكد من وجود طرف مشارك في العملية، لكنه أشار إلى ارتباط منفذة التفجير بعناصر إرهابية مرابطة في الجبال عبر علاقة "افتراضية" أطلعتها قبل عملية التفجير على طريقة تحضير وإعداد العبوة الناسفة.

كما كشف الوزير بأن الوحدات الأمنية ضبطت كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات في منزل الانتحاريةوأوضح الفراتي أنها "تمكنت من خلال المنشورات الموزعة على مواقع الكترونية تابعة لذات التنظيم (داعش) من التمرس على صنع المتفجرات حيث أعدت عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في عملية التفجير".

وعلى عكس الهجمات الإرهابية الكبرى التي شهدتها تونس في عام 2015 والتي طالت متحف باردو وفندقا في مدينة سوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، حيث أعلن "داعش" مسؤوليته عنها، فإن التفجير الأخير في شارع بورقيبة لم يعلن التنظيم المتطرف حتى اليوم مسؤوليته عنه.

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