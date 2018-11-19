إشادة عربية وعالمية بمهرجان الزهراء الـ22 لجمال الخيول

أشاد رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية "الواهو" بيتر بوند، بتنظيم واستضافة مصر لمهرجان الزهراء الـ22 لجمال الخيول العربية الأصيلة والبطولة الدولية الـ20، وأكد نقاء سلالات الفرس العربي المصري المشارك بالبطولة، ومدى التطور التي شهدته محطة الزهراء بعين شمس، خلال احتضانها لمنافسات المسابقات من رعاية وحسن معاملة.



كما أشاد بالمظهر الحضاري الذي أدارت به لجنة التحكيم الدولية التابعة لمنظمة المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية الأصيلة "إيكاهو"، المسابقات، وأشار إلي حرص منظمي هذا الحدث المهم على سلامة الحصان الصحية منذ استقباله وحتى خوض غمار المنافسات، والتى اختتمت فعالياتها في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، على أرض محطة الزهراء.



من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين أدوار فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتربية بمحطة الزهراء، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أنظار جميع دول العالم توجهت إلى محطة الزهراء بعد المظهر الحضارى الذي ظهرت به في استضافة هذا الحدث الرياضي الهام، وبعد الإشادة البليغة التي تلقتها من جميع مربيي المزارع المشاركة، ووجهت فهمي الشكر إلى وزارة الزراعة على الدعم التى قدمته للمحطة طوال فترة المسابقات، كما وجهت الشكر لمربيى المزارع الداعمين للمهرجان، ومن بينهم رجل الأعمال المصري أحمد فتحى التلاوي، صاحب مزرعة البيداء، ورجل الأعمال الكويتى خالد النغمشى، مالك مربط أصايل.



من جانبه قال أحمد فتحي التلاوى أنه يحرص دائما على دعم مهرجانات محطة الزهراء، خاصة أنها تعد معقل الحصان العربي الأصيل، إلى جانب أنها من أعرق البطولات، وتمثل اسم مصر في العالم.



بدوره أوضح خالد النغمشي، أن بطولة الزهراء تجمع بين التاريخ والعراقة فى آن واحد، خاصة أن الحصان العربي المصري الأصيل يعتبر الركيزة الأساسية التي انطلقت من أنسابها أجمل سلالات الخيل في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالإقبال غير المسبوق من المشاركين لجميع أنحاء العالم، كما أشاد بالصورة المشرفة التي خرج بها المهرجان والتي شهدت تطورًا في التنظيم، والبنارات، وجودة في الإعلانات والكتالوجات.



من جهته، أشاد سعيد شرباش، رجل أعمال، بسلالات الحصان العربي المصرى الأصيل، وقال إن الآونة الأخيرة شهدت عودة طوفان الحصان المصري العربي الأصيل إلى مجده، بعد تفوقه على الحصان البلش وهو الذي ينتمى لسلالات عربية وهولندية ممزوجة.