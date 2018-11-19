كيف يوفر "بنزين 95" الجديد 30% من استهلاك الوقود؟
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منتج "بنزين 95" الجديد فى عدد من محطات التموين التابعة لها، لتنافس محطات الشركات العالمية التى تعمل فى مصر.
ويرصد "الدستور" أهم 8 معلومات عن "بنزين 95" الجديد، خاصة بعد زيادة نسبة مبيعاته خلال الفترة الماضية لتصل إلى 500%.
1- يحسن من أداء محرك السيارة.
2- يوفر ما يقرب من 30% من استهلاك الوقود.
3- يباع بسعر 7.75 جنيه للتر الواحد.
4- يساعد عن سرعة احتراق غرف المحرك، وبالتالى لا يوجد فاقد فى البنزين.
5- عالى الأوكتين يعمل على جميع أنواع السيارات.
6- انخفاض نسبة الكبريت والرصاص، مما يؤدى إلى حماية المحرك من التآكل.
7- كل 10 لترات من بنزين 95 تقطع مسافة تصل إلى 160 كيلو للسيارات ذات 1600 سى سى.
8- ليست به شوائب لأنه يتم تركيبه بتكنولوجيا معقدة.