كيف يوفر "بنزين 95" الجديد 30% من استهلاك الوقود؟

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منتج "بنزين 95" الجديد فى عدد من محطات التموين التابعة لها، لتنافس محطات الشركات العالمية التى تعمل فى مصر.



ويرصد "الدستور" أهم 8 معلومات عن "بنزين 95" الجديد، خاصة بعد زيادة نسبة مبيعاته خلال الفترة الماضية لتصل إلى 500%.



1- يحسن من أداء محرك السيارة.

2- يوفر ما يقرب من 30% من استهلاك الوقود.

3- يباع بسعر 7.75 جنيه للتر الواحد.

4- يساعد عن سرعة احتراق غرف المحرك، وبالتالى لا يوجد فاقد فى البنزين.

5- عالى الأوكتين يعمل على جميع أنواع السيارات.

6- انخفاض نسبة الكبريت والرصاص، مما يؤدى إلى حماية المحرك من التآكل.

7- كل 10 لترات من بنزين 95 تقطع مسافة تصل إلى 160 كيلو للسيارات ذات 1600 سى سى.

8- ليست به شوائب لأنه يتم تركيبه بتكنولوجيا معقدة.

