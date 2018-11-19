إزالة عشرات التعديات على جسور النيل بدمياط

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج؛ حملة مكبرة؛ لإزالة كافة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، حيث أزالت المخالفات على جسور النيل بمنطقتي "الصفارة والدبدوبة" وتابعت الوحدة المحلية أعمال الإخلاء والهدم والإغلاق لبعض المحلات الموجودة بنطاق المدينة.



ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة للمبانى ذات الخطورة الداهمة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا تطوير ورفع كفاءة الطرق والنهوض بالمنظومة العامة للنظافة.