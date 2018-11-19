مصدات من «البوص» للسيطرة على الكثبان الرملية في بلطيم

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، في إنشاء مصدات وحواجز من «البوص»، للسيطرة على زحف الكثبان الرملية للمدينة خلال موسم الشتاء.



وقال المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريح خاص لـ «الدستور»، أنه يتم إنشاء مصدات من «البوص» للسيطرة على زحف الكثبان الرملية للحفاظ على المنشآت العامة، والطرق؛ والحد من تطاير الرمال، تحسبًا لهبوب الرياح الشديدة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن مع حلول موسم الشتاء.



وأكد «شميس»، أن هذه الكثبان لا يمكن رؤيتها خلال فترة الليل، كما أن السيارات الملاكى والربع نقل لا تستطيع المرور عليها، لافتًا إلى أن مصدات «البوص»، تقلل من زحف الكثبان الرملية.

