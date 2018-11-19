إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب نابلس

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الإثنين، بالرصاص المطاطى، فيما أصيب العشرات بالاختناق، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال مصدر محلي - في تصريح اليوم - إنه عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون فجر اليوم، اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة العشرات بحالة اختناق.



وأضاف أن قوات الاحتلال تتمركز قرب مدرسة عوريف الثانوية، وتمنع الطلبة الاقتراب منها.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال حولت منزل مواطن فلسطينى إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت أفراد عائلته، ومنعتهم من الخروج، كما اعتقلت طفلين لم تعرف هويتهما بعد، مشيرًا إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة.