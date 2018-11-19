الرئاسة العراقية تنفي لعب دور الوساطة بين الرياض وطهران

نفى مكتب رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الإثنين، الأنباء التي ترددت بشأن لعب بغداد دور الوساطة بين الرياض وطهران.



وأضاف البيان الرئاسيـ حسبما أفادت قناة الإجبارية العراقيةـ إن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، موضحًا أن رئيس الجمهورية كرر في جميع محطات جولته الإقليمية الأخيرة أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب بلاده تداعيات الصراع في المنطقة.



وأشار البيان إلى أن العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى.