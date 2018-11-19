الكرملين: المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس بوتين يعقد في ديسمبر

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، عن موعد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه سيعقد في ديسمبر المقبل.



وقال بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن المؤتمر الصحفي سيكون- كما جرت العادة- في ديسمبر وصيغته لم تتغير"، وفيما يتعلق بالرسالة السنوية للرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية، أضاف بيسكوف: "لا يوجد موعد محدد بعد لهذه الرسالة، وعلى الأرجح ستكون في العام المقبل"، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد هذه الرسالة قريبًا.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد عادة، خلال شهر ديسمبر من كل عام، مؤتمرًا صحفيًا سنويًا موسعًا يُجيب فيه عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين والمسئولين والمواطنين، ويتناول المشاكل والقضايا ذات الأهمية، ووفقًا للدستور الروسي فإن رئيس روسيا يوجه رسالة إلى الجمعية الفيدرالية- البرلمان بغرفتيه- حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.



ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب، ويشمل هذا الخطاب عادة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما ومجلس الاتحاد.