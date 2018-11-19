شعراوي: مصر تكرر تجربة عمل المرأة في السياسة عقب نجاح محافظ البحيرة

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن مصر مكنت المرأة من المشاركة في العمل السياسي، قائلا:" عملنا على الاستعانة بجهود المرأة الفعالة فى إداراتـنا المحـليـة، فـلأول مرة بتاريخنا المعاصر يتم تعيين امرأة مـحافـظة لإقـلـيـم البحيرة.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المتحدة للحكومات والمدن الإفريقية، المقام بمراكش أن الحكومة المصرية كررت نفس التجربة بنجاح بمحافظة دمياط علاوة على 5 نائبات، يمارسن عملهن حاليًا.

