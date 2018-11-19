رئيس مدينة بلطيم: الموسم الصيفي المنصرم تم بنجاح

قال المحاسب فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفرالشيخ، أن الموسم الصيفى المنصرم تم بنجاح، وتم خلاله تفادى جميع السلبيات والمعوقات، مشيرًا إلى أن مصيف بلطيم سيكون قبلة العديد من السياح خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من عملية التطوير الكبرى الذى سيشهدها المصيف خلال العام القادم.



وأكد «شميس»، فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه يتم حاليًا تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع مصيف بلطيم، والاستعداد من الآن لموسم صيف 2019م، حتى تكون المدينة فى أبهى صورها، وجاهزة لاستقبال الزوار من شتى أنحاء الجمهورية.