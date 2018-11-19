"شعراوي": قانون المحليات على وشك الإقرار

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن قانون الإدارة المحلية، على وشك الإقرار والموافقة عليه من مجلس النواب، منوهًا إلى أنه يناسب متغـيـرات العـصـر ويوافـق تـطـلعـاتـنـا فــي تـحـقــيــق الـمـزيـد مـن اللامـركــزيـة الإداريــة، وسـيعـقـبـه إجــراء انتخابــات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكثر أثرًا في صنع السياسات التنموية وتفعيلها.



وأضاف خلال كلمته في القمة الثامنة، للمنظمة المتحدة للحكومات والمدن الإفريقية المقام بمراكش، أن مصر تسعى إلى الحصـول علـى دعـم الـمـجتـمع الـمـدنـي، بـتـشـكـيـلاتـه المتنوعة، مضيفًا: مجلسنا التشريعي سيعيد الأيام القادمة النظر بقانون الجمعيـات الأهــلـيـة، بعد أن وجـه رئيس الجمهورية بإعادة طرحه ليكون أكثر انفتاحًا وإيجابية.