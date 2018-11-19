وكيل أوقاف كفرالشيخ يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي

قدم الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، التهنئة للشعب المصرى، والأمة الإسلامية، وأهالى كفرالشيخ، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.



وقال «الفقى»، فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن ذكرى ميلاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تدعونا إلى التمسك بمنظومة الأخلاق التى دعا إليها الإسلام، والعمل على استرجاع الزمن الوارف، وصدر الإسلام الأول.



وأكد «الفقى»، على ضرورة الاقتداء بسنة نبينا محمد -صل الله عليه وسلم-، والسير على نهجه، واتباع سنته، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المصرى، وسائر الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

