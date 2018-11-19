وزير التنمية المحلية من مراكش: الإرهاب أكبر عائق لتنمية إفريقيا

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الإرهاب هو العائق الأكبر لمخططات التنمية التي تواصلها البلاد، قائلًا: "الإرهاب بات بكل أسف عائـقـًا حقيقيًا لـكـل خطواتنا التنموية في إفريقيا لإهداره مقدراتنا البشرية والمادية واستنزافه الطاقات والجهود، فالاستقرار والأمن كما تعلمون هما مفتاح وأساس التنمية".



وأشار خلال كلمته في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية والذي يضم كلًا من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية التي ستعقد تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية"، إلى أن مصر تواجه الإرهاب، وتسعى إلى تحقيق مخططاتها، لافتًا أن مخططات التنمية تسير بشكل جيد.



وكان وزير التنمية المحلية، سافر إلى مراكش، صباح أول أمس، للمشاركة في القمة الثامنة للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات الإفريقية.