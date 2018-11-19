وزير التنمية المحلية: التحديات التي تواجه دول إفريقيا متقاربة

أكد، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن المنظمة المتحدة للمدن والحكومات الإفريقية، وافقت على تقدم مصر بطلب لاستضافة إقليم شمال إفريقيا، 2019، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الرامي للارتقاء بجودة الحياة بكل أبـعـادها الإداريـة، والاقتصادية، والصحـيـة والـبيئيـة مع الحفاظ على مقدرات أجيالنا القادمة.



وأضاف خلال كلمته في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية، والذي يضم كلًا من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية التي ستعقد تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية"، أن التحديات التي تواجه دول القارة ومدنها متقاربة، ومنها الكثافة السكانية المرتفـعـة، والبنية التحتية العتيقة والعشوائيات.



وأشار إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من توفير وبناء آلاف المساكن حتى أصبح لدينا العديد من المدن بدون عشوائيات منها مدن بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء.

