ندوة حول "حقوق المرأة" بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، بالتعاون مع التربية والتعليم بأسيوط ندوة بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام" لطالبات مدرسة أبوتيج الثانوية التجارية ضمن أنشطة حملة الإعلام السكاني للهيئة العامة للاستعلامات.



وقال محمد بكري مدير مركز إعلام جنوب أسيوط إن الندوة نفذت بالمدرسة وحاضر فيها الشيخ إبراهيم حسن من علماء مديرية الأوقاف بأسيوط وأعقبها حوار مفتوح مع الطالبات.



وأوضح أحمد مصطفى، مسئول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط، إن الندوة تستهدف تعزيز وعي الفتيات بحقوقهن لمواجهة الأفكار النمطية الخاطئة والعادات السيئة التي تؤدي لإفشال الأسرة وإضعاف التنمية المجتمعية وتضمنت في ذلك عدة محاور منها مكانة المرأة ودورها الهام وهو ما أكد عليه الرسول والصحابة فضلًا عن نماذج النساء المشاركات في الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية إلى جانب تطبيق ذلك على الحياة المعاصرة ومن ثم كيفية تعظيم دور المرأة الذى يعد وفق وصف الشيخ أخطر وأهم من دور الرجل في إنجاح الأبناء وسلامة الأسرة ومن ثم قوة المجتمع وبنائه.



وأضاف أحمد مصطفى: "شملت الندوة أيضًا التوعية بخطورة الاختيار السيئ لشريك الحياة، ومعايير الأسرة السليمة، والمسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة.

