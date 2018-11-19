محافظ البحرالأحمر: ترسيم الحدود مع السعودية أتاح فرص التنقيب عن البترول

قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أعطت مصر فرصة أكبر للبحث والتنقيب عن البترول بمياه البحرالأحمر، مشيرًا إلى أن هناك شركات جديدة سوف تشارك بالتنقيب عن البترول بمياه البحرالأحمر قريبًا.



وأوضح عبدالله، خلال كلمته بمؤتمر "الفرص الاستثمارية لاستكشاف البترول"، أن القيادة السياسية لديها رؤية جديدة لدعم الاقتصاد عن طريق جذب الاستثمارات القوية في مختلف المجالات التنموية.