حسين زين يهنئ "السيسي" بالمولد النبوي الشريف

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، راجيًا من المولى عز وجل أن يوفقه ويُسدد خُطاه فى استكمال مسيرته الوطنية المُخلصة من أجل البناء والتعمير لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.



كما تقدم بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء وقيادات وكبار رجال الدولة المصرية.



وقال حسين زين "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة نستلهم منها قيم العطاء والتضحية فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن، والتى تستلزم منا جميعًا التكاتف وبذل الجهد من أجل رفعة الوطن، كما نستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية ونبذ الإسلام للعنف والتطرف".



وأكد زين مساندة الإعلام الوطنى لكافة جهود الدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير، ومعركتها أيضًا فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.