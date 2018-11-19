"شعراوي": السيسي حريص على عودة مصر بقوة إلى القارة الإفريقية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة مصر بقوة إلى القارة الإفريقية، واعتزازه بكل ما هو إفريقي وعربي باعتبار مصر دائمًا عربية وإفريقية الهوى والمصير.



وأشار في كلمته التي ألقاها، في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا، للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات الإفريقية بمراكش، بمشاركة مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى أن الرئيس السيسي، أوصى أن تكون أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، على خلفية منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن الهدف منح الشباب الفرصة للدراسة في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقي الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بالقاهرة.