الخارجية الإيرانية: نأمل في أن تتمكن أوروبا من إنقاذ اتفاق 2015

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قوله إن إيران لا تزال تأمل في إمكانية إنقاذ اتفاقها النووي مع القوى الكبرى عام 2015 على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.



وقال في مؤتمر صحفي، هناك بعض الغموض بشأن تنفيذ آلية الاتحاد الأوروبي لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية لكننا ما زلنا نأمل أن يتمكن الأوروبيون من إنقاذ الصفقة.



ويحاول الاتحاد الأوروبي إنشاء مركبة ذات أغراض خاصة (SPV) للتجارة غير الدولارية مع إيران لإنقاذ الصفقة، والتي بموجبها تم رفع معظم العقوبات في عام 2016 في مقابل قيام طهران بكبح برنامجها النووي.



وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي حاول أن يكون الحزب الشيوعي النيبالي قد أنشئ بحلول هذا الشهر لكن لم يعرض أي بلد استضافة البرنامج.



وقال قاسمي "نتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق SPV في أقرب وقت ممكن"، وتلتزم إيران بتعهداتها طالما أن الموقعين الآخرين يكرمونهم.