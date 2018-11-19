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اقتصاد
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:05 ص

هشام توفيق يبحث مع سفير تشاد التعاون في صناعة الدواء

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسامة الشندويلي
dostor.org/2401992

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري، سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخاصة في مجال صناعة الدواء.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير التشادي، مؤكدًا عمق وتميز العلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد، والحرص على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية والعمل على توسيع دائرة التعاون مع دول القارة.

من جانبه، أعرب السفير عن حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة وخاصة النواحي التعليمية والصحية، والترحيب بالاستثمارات المصرية في تشاد مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات أمامها.

وعقد الوزير جلسة مباحثات مع السفير والوفد المرافق، بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تم خلالها بحث أوجه وفرص التعاون الممكنة بين الجانبين، من خلال التبادل التجاري ودراسة إنشاء استثمارات مباشرة في تشاد من خلال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة.

واستعرض عددًا من الأنشطة والمجالات المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة أمام الجانب التشادي، ومن بينها صناعة الأدوية، وشركات المقاولات، والنقل البحري والبري، والقطن والغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف التجارة والاستثمار المباشر، مع السعي للاستفادة من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين مصر وتشاد.

ووجه السفير الدعوة إلى "توفيق" لزيارة تشاد لبحث تفعيل التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق المشترك.

هشام توفيق يبحث مع سفير تشاد التعاون في صناعة الدواء
هشام توفيق يبحث مع سفير تشاد التعاون في صناعة الدواء
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